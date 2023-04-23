Відгуки про Interactive Brokers

St/2 написав:greenozon написав:
за 50К в місяць червоний прапорець?
ну не думаю
в нас ще не КНДР чи Зімбабве (вле вже туди дивимось )
вихідні світфти (на закордон) звісно під блоком НБУ
про внтурішні по державі якось ця інфа не дуже афішується
але сенс в них?
за мого досвіду таке було лише 1 раз і то вже не пригадую деталей (сам банк запропонував таку опцію)
Якщо буде 20 транзакцій по 1300$ в місяць, точно блокнуть.
Треба десь агрегувати
20 по 1300 але в 20 банках
чи ви маєте на увазі агрегуючий банк що прийме 20 свіфтів?
але все рівно не розумію навіщо по УКраїні слати свіфтовки - це і дорого і непрактично
наразі валюту (в межах 50К) купують "гравіці-крутільщики"
купили валюту - здали в обмінку - заробили
PS це моє розуміння
і звісно воно не має відношення до поповнення рахунку в IBKR валютою (бо легально це зараз неможливо, хіба якісь шахєр махєри по вайзах зенах і інших пайонірах)