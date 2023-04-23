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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:26

  St/2 написав:
  greenozon написав:
  St/2 написав:Є шанс отримати червоний прапорець за таке поповнення.

за 50К в місяць червоний прапорець?
ну не думаю
в нас ще не КНДР чи Зімбабве (вле вже туди дивимось :) )

вихідні світфти (на закордон) звісно під блоком НБУ
про внтурішні по державі якось ця інфа не дуже афішується
але сенс в них?
за мого досвіду таке було лише 1 раз і то вже не пригадую деталей (сам банк запропонував таку опцію)

Якщо буде 20 транзакцій по 1300$ в місяць, точно блокнуть.
Треба десь агрегувати

20 по 1300 але в 20 банках
чи ви маєте на увазі агрегуючий банк що прийме 20 свіфтів?
але все рівно не розумію навіщо по УКраїні слати свіфтовки - це і дорого і непрактично
наразі валюту (в межах 50К) купують "гравіці-крутільщики"
купили валюту - здали в обмінку - заробили

PS це моє розуміння
і звісно воно не має відношення до поповнення рахунку в IBKR валютою (бо легально це зараз неможливо, хіба якісь шахєр махєри по вайзах зенах і інших пайонірах)
:)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:16

  Oleksii написав:
  Alexkievukraine написав:Меняйте хоть почки на грн в обменниках несите в акорд покупайте евро по хорошему курсу и выводите на ибкр не с комисом а с плюсом 👌😍😍😍 но мало да всего 50к месяц...

"Ця послуга зараз не доступна." Акордбанк©
Так що треба євро нести.

Все так, Аккорд евро не меняет, как ПУМБ и МОНО, чем расстроил)
Сегодня открыл карту в Креди агриколь евровую для этих целей заплатил 200 грн и теперь ждать, будет ли она работать.
Открыл и Идея банк, но вроде не работает, пробовал Юнекс еще но там все муторно.
А кто значет как через ZEN заводить?
USDT -ZEN EUR-SEPA на Интерактив? Сколько выходит по комиссиям?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:01

Да не хочет аккорд евро покупать, но есть другие банки смысл в том что для вывода на брокера кеш не нужен это все упрощает... В моно можно к примеру и долл по кросу хорошо поменять
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 11:10

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Хлопці, газуйте в тему банків, те що ви пишете немає ніякого відношення до теми брокера.
adj
 
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