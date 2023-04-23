Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Сер 15 лис, 2023 14:15

Shummi написав: Так а чем украинец который свалил из страны более ценный для Вайза Так а чем украинец который свалил из страны более ценный для Вайза

Shummi написав: Так и Интерактив Брокерс фигней страдает блоча людей с Запорожской и Донецкой пропиской. Так и Интерактив Брокерс фигней страдает блоча людей с Запорожской и Донецкой пропиской.

Shummi написав: KYC я нигде не нарушил KYC я нигде не нарушил

Shummi написав: я пополняю со своей карты, свой же счет я пополняю со своей карты, свой же счет

Shummi написав: Все остальное чистый дебилизм комплаенса Все остальное чистый дебилизм комплаенса

тим що він уже в юрисдикції в якій вайс може видавати картки, а українці там під особливим статусом, тобто з ними можна мати справу.Проблеми індійця... А у ФФУ всіх забанили, з будь якою реєстрацією і що?У вас була реальна адреса в Норвегії, де ви жили, мали договір, платили комунальні? Чи напиздунькали?За це не банятьА банять за те куди ви потім платите і за що. Як зрозуміти що це крипта, а не гроші за замовне вбивство, за покупку наркоти і так далі. Ось і комплаєнс не може, і відмовляє в обслуговуванні такому клієнту. І взагалі якби ви почитали ТоС вайса ви б одразу зрозуміли для яких цілей у них рахунок - ОК, а для яких вам до інших сервісів.Проблема в тому що Українці жили в діснейленді, з одної сторони ЄС поряд, безвіз, країна в смартфоні. З іншої р2р платежі рандомам (а все що прийшло це ж дохід і відповідно з нього має платитись ПДФО, ВЗ) І якщо такі платежі/отримування системні то це взагалі або місцевий барига, або фіг пойми хто, як зрозуміти за що ці кошти приходять, і кому уходять? + Ще кожен старається набрехати банку, спробувати обманути. І довідка про доходи як правило не покриває суми на "вихідні" операції.Тому якщо резюмувати просто кожен має сам розуміти ризиковість своїх операцій. Інвестуєш під час війни, можлива окупація твого регіона? Виїзжай, ставай на облік на новому місці і додавай оновлену інформацію брокеру. Ганяєш кріпту через р2р - будь готовий до блока (бо порушуєш правила сервіса).