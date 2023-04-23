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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 13:13

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Shummi написав:Так а в чем ошибка KYC с то подавал свой загран паспорт как будто живу в Норвегии как бежинец. Ну а сейчас вот открыл новый, что будто вернулся в Украины.


оце мабуть і не подобається Вайзу?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 14:15

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Shummi написав:Так а чем украинец который свалил из страны более ценный для Вайза

тим що він уже в юрисдикції в якій вайс може видавати картки, а українці там під особливим статусом, тобто з ними можна мати справу.
  Shummi написав:Так и Интерактив Брокерс фигней страдает блоча людей с Запорожской и Донецкой пропиской.

Проблеми індійця... А у ФФУ всіх забанили, з будь якою реєстрацією і що?
  Shummi написав:KYC я нигде не нарушил

У вас була реальна адреса в Норвегії, де ви жили, мали договір, платили комунальні? Чи напиздунькали?
  Shummi написав:я пополняю со своей карты, свой же счет

За це не банять
  Shummi написав:Все остальное чистый дебилизм комплаенса

А банять за те куди ви потім платите і за що. Як зрозуміти що це крипта, а не гроші за замовне вбивство, за покупку наркоти і так далі. Ось і комплаєнс не може, і відмовляє в обслуговуванні такому клієнту. І взагалі якби ви почитали ТоС вайса ви б одразу зрозуміли для яких цілей у них рахунок - ОК, а для яких вам до інших сервісів.
Проблема в тому що Українці жили в діснейленді, з одної сторони ЄС поряд, безвіз, країна в смартфоні. З іншої р2р платежі рандомам (а все що прийшло це ж дохід і відповідно з нього має платитись ПДФО, ВЗ) І якщо такі платежі/отримування системні то це взагалі або місцевий барига, або фіг пойми хто, як зрозуміти за що ці кошти приходять, і кому уходять? + Ще кожен старається набрехати банку, спробувати обманути. І довідка про доходи як правило не покриває суми на "вихідні" операції.

Тому якщо резюмувати просто кожен має сам розуміти ризиковість своїх операцій. Інвестуєш під час війни, можлива окупація твого регіона? Виїзжай, ставай на облік на новому місці і додавай оновлену інформацію брокеру. Ганяєш кріпту через р2р - будь готовий до блока (бо порушуєш правила сервіса).
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Находясь в европе, как пополнить счет интерактив брокерс без комисси?
yorke132
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 01:06

  yorke132 написав:Находясь в европе, как пополнить счет интерактив брокерс без комисси?

Sepa
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  St/2 написав:Пару слів про CRM.
1. США туди не входить.
2. До закінчення воєнного часу Україна відслідковують рахунки $250к+
3. США віддає данні лише в рамках кримінального провадження.
4. Все це не важливо, якщо:
-ви переказали валюту з укр банку в вейз чи дзен на своє ім'я, далі на брокера;
-подали податкову декларацію в Україну про інвестиційний прибуток. Ставка в Україні одна з найнижчих.
цікаво, що в українців, які мають рахунок в Interactive brokers, у стейтменті зазначається , що рахунок в Interactive Brokers UK. Чи значить це, що данні попадають під обмін інформацією CRS?
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