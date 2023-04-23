оце мабуть і не подобається Вайзу?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 лис, 2023 13:13
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Додано: Сер 15 лис, 2023 14:15
Re: Відгуки про Interactive Brokers
тим що він уже в юрисдикції в якій вайс може видавати картки, а українці там під особливим статусом, тобто з ними можна мати справу.
Проблеми індійця... А у ФФУ всіх забанили, з будь якою реєстрацією і що?
У вас була реальна адреса в Норвегії, де ви жили, мали договір, платили комунальні? Чи напиздунькали?
За це не банять
А банять за те куди ви потім платите і за що. Як зрозуміти що це крипта, а не гроші за замовне вбивство, за покупку наркоти і так далі. Ось і комплаєнс не може, і відмовляє в обслуговуванні такому клієнту. І взагалі якби ви почитали ТоС вайса ви б одразу зрозуміли для яких цілей у них рахунок - ОК, а для яких вам до інших сервісів.
Проблема в тому що Українці жили в діснейленді, з одної сторони ЄС поряд, безвіз, країна в смартфоні. З іншої р2р платежі рандомам (а все що прийшло це ж дохід і відповідно з нього має платитись ПДФО, ВЗ) І якщо такі платежі/отримування системні то це взагалі або місцевий барига, або фіг пойми хто, як зрозуміти за що ці кошти приходять, і кому уходять? + Ще кожен старається набрехати банку, спробувати обманути. І довідка про доходи як правило не покриває суми на "вихідні" операції.
Тому якщо резюмувати просто кожен має сам розуміти ризиковість своїх операцій. Інвестуєш під час війни, можлива окупація твого регіона? Виїзжай, ставай на облік на новому місці і додавай оновлену інформацію брокеру. Ганяєш кріпту через р2р - будь готовий до блока (бо порушуєш правила сервіса).
Додано: Пон 18 гру, 2023 21:51
Находясь в европе, как пополнить счет интерактив брокерс без комисси?
Додано: Вів 19 гру, 2023 01:06
Додано: Вів 19 гру, 2023 01:18
цікаво, що в українців, які мають рахунок в Interactive brokers, у стейтменті зазначається , що рахунок в Interactive Brokers UK. Чи значить це, що данні попадають під обмін інформацією CRS?
Додано: Вів 19 гру, 2023 12:35
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Кто-то может мне скинуть скрин шот с доходностями трежерис с погашением до 31.07.24. Не имею аккаунта, не показывает мне. Хочу сравнить с другими.
Додано: Вів 19 гру, 2023 17:51
Додано: Сер 20 гру, 2023 02:38
Додано: Сер 20 гру, 2023 13:56
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