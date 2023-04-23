Відгуки про Interactive Brokers

А банять за те куди ви потім платите і за що. Як зрозуміти що це крипта, а не гроші за замовне вбивство, за покупку наркоти і так далі. Ось і комплаєнс не може, і відмовляє в обслуговуванні такому клієнту. І взагалі якби ви почитали ТоС вайса ви б одразу зрозуміли для яких цілей у них рахунок - ОК, а для яких вам до інших сервісів. Проблема в тому що Українці жили в діснейленді, з одної сторони ЄС поряд, безвіз, країна в смартфоні. З іншої р2р платежі рандомам (а все що прийшло це ж дохід і відповідно з нього має платитись ПДФО, ВЗ) І якщо такі платежі/отримування системні то це взагалі або місцевий барига, або фіг пойми хто, як зрозуміти за що ці кошти приходять, і кому уходять? + Ще кожен старається набрехати банку, спробувати обманути. І довідка про доходи як правило не покриває суми на "вихідні" операції.
Тому якщо резюмувати просто кожен має сам розуміти ризиковість своїх операцій. Інвестуєш під час війни, можлива окупація твого регіона? Виїзжай, ставай на облік на новому місці і додавай оновлену інформацію брокеру. Ганяєш кріпту через р2р - будь готовий до блока (бо порушуєш правила сервіса).
St/2 написав:Пару слів про CRM. 1. США туди не входить. 2. До закінчення воєнного часу Україна відслідковують рахунки $250к+ 3. США віддає данні лише в рамках кримінального провадження. 4. Все це не важливо, якщо: -ви переказали валюту з укр банку в вейз чи дзен на своє ім'я, далі на брокера; -подали податкову декларацію в Україну про інвестиційний прибуток. Ставка в Україні одна з найнижчих.
цікаво, що в українців, які мають рахунок в Interactive brokers, у стейтменті зазначається , що рахунок в Interactive Brokers UK. Чи значить це, що данні попадають під обмін інформацією CRS?