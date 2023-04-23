15%, которые сам IBKR вычтет, оно бы ладно. Интереснее, как нашей налоговой объяснить, что они уже заплачены и по соглашению о избежании двойного налогообложения с этих дивов нужно доплатить только 1.5% ВС.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:31
Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:15
десь вже про це детально описували - потрібно отримати документ у ІБ який вони вам не нададуть тобто просто так звіти ІБ де можна показати що були утримані податки нашій ДПС не зайдуть...
Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:20
Вот то и оно, что про убедить налоговую соблюсти соглашение будет сложно - это много где понаписано. А вот подробно, как получить такой документ, который бы налоговую убедил, я нигде пока не встречал.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:21
moveton
Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:52
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Просто не купляйте компанії і ETF які платять дивіденди.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:44
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Додано: Суб 20 кві, 2024 21:09
Додано: Нед 21 кві, 2024 16:43
За видео спасибо, но, как я уже говорил, видео с упоминаниями о том, как заплатить налогов побольше, есть много. Вот примерно того же возраста
1) Иностранные дивиденды считать не дивидендами, а иностранными доходами, поэтому с них платить не 10.5%, а 19.5%. Более того, с суммы до удержания американских налогов, т.е. с акций американских компаний это будет 15 + 19.5 = 34.5% И избежать хотя бы двойного налогообложения можно только через небесплатную справку напрямую от IRS с апостилем потому, что 1042-S (между прочим, форма, описанная на сайте IRS) украинская налоговая не принимает;
2) Любую продажу акции или облигации за рубежом считать иностранным доходом и платить 19.5% с полной стоимости этой бумаги, а не только инвестдохода.
С другой стороны, тот же Любомир в той же серии видео про налоговую декларацию чуть позже
Ну а вообще видео по этим вопросам желательно смотреть посвежее четырёхлетних. Всё ж меняется на глазах. Вон, CRS ввели. А раз налоговая может запросить движение по счёту, может дорастёт до того, что и про уплаченные налоги будет сама переспрашивать?
Додано: Нед 21 кві, 2024 16:58
Купити продати можна раз в півтора року, дивіденди будуть кожного кварталу. Продати можна в момент коли ти є резидент країни де нема capital gain.
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