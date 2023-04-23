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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:16

vadymbanker вище вже була дана відповідь. Читайте тред.
adj
 
Повідомлень: 616
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:56

Re: Відгуки про Interactive Brokers

adj написав:vadymbanker вище вже була дана відповідь. Читайте тред.
Однозначного ответа нет.
vadymbanker
 
Повідомлень: 884
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:53

vadymbanker пишу другий раз. ІБ не знімає податку за облігації мінфіну США. Також його не треба платити в США. В Україні треба платити, як за звичайний інвестиційний/іноземний прибуток. В кінці року подавши декларацію в ДПС.
adj
 
Повідомлень: 616
З нами з: 08.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 170 раз.
 
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  #<1 ... 46474849
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