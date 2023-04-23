RSS
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 09:29

  moveton написав:


  baraka написав:подскажите плиз - какие банки ещё кроме ПУМБа имеют внятную комиссию ? Моно вроде ? Ещё ?

Есть же сводная таблица по комисам и на тянучки и на толкалки. По ней уже каждый сам решает какая внятная.




Дивно, що і в табличці і в ютюбі кажуть про 1% у БВР, а при реєстрації банка пише в тарифах 2% (внизу екранки).
І, схоже, дуже давно вже пише...


Зображення
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:35

  Bobua написав:Дивно, що і в табличці і в ютюбі кажуть про 1% у БВР, а при реєстрації банка пише в тарифах 2% (внизу екранки).

Более того, в тарифах на сайте тоже 1%, а это более интересный аргумент, чем ютуб. Но это валютные. В гривневых таки 2%. Если кто будет гривну за рубеж переводить, имейте в виду, что это дороже. Только для этого ещё нужно дождаться, чтобы хотя бы НБУ разрешил :P
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 15:02

Re: Відгуки про Interactive Brokers

За останні півтора року поповнював IB в декілька способів: Wise євро в мене дешево не разу не вийшло але дозволило підвязати аккаунт в IB к Wise і це потім відіграло свою позитивну роль, TransferGo було топом рік назад, коли переводив по 600 баксів за транзакцію витрачаючи 1 бакс, потім переводив євро в євро, потім євро в доллар, особливо користуючись тим що після перемоги Трампа трансорфмував майже всі долларові накопичення в дешеве на той час євро. В якись момент зупинився не бажаючи віддавати конськи комісії з зароблених чесною ідеєю коштів. Встиг зареєструватися в Revolut, не в числі перших щасливчиків але встиг і почав за гривню купляти просівший проти євро доллар. Потім зявилась можливість безкомісійних переводів TransferGo євро євро що дозволяло поповнювати Wise а звідтіля без комісій IB скористався як міг. Декілька місяців не було нічого крім доллари через Revolut по 1,15% І ось знову засяяла зірка TransferGo з переказами євро євро за 0,2% додав новий спосіб поповнення і дуже сподіваюсь що він пропрацює ще якись час. Висновок простий, все міняється, не треба посипати голову попілом якщо якись канал перестав працювати. Але тим хто не зупиняється життя час від часу підкидає можливості.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 15:47

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  viy написав:знову засяяла зірка TransferGo з переказами євро євро за 0,2%

Секретные способы... Пока слышал только про вариант с фиксированным комисом в 2 евро. Чтобы с сотни евро заплатить только 0.20, так нет. И даже такое требует выдачи себя за англичанина, а бают, что при переводе больше 700$ за раз уже требуют proof of address, который ХЗ, где брать...
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 16:33

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Так з Genome наприклад на IB переказ з фіксованою комісією 1 євро. Чи ви про якісь інші комісії
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 16:41

  Faceless написав:Так з Genome наприклад на IB переказ з фіксованою комісією 1 євро. Чи ви про якісь інші комісії

А с Wise и Revolut в евро вообще на шару. Но я так понимаю, что речь о переводах из Украины, а они на Genome не бесплатны.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:01

moveton
Потребує видати свою картку за картку англійського емітента, но якщо в вас моно, то єврова картка моно має англійській ібан, а наприклад кредобанка польський. Цими картками і користуюсь для цієї можливості. Питань не виникало.
  viy написав:moveton
Потребує видати свою картку за картку англійського емітента, но якщо в вас моно, то єврова картка моно має англійській ібан, а наприклад кредобанка польський. Цими картками і користуюсь для цієї можливості. Питань не виникало.

А то, что оно при украинском адресе в профиле сразу на главном экране говорит
Зображення
это ничего?

Про IBAN у карты не понял. В поле источника же только номер карты вводится. У евровой Моно у меня BIN 44411144 (Украина). TransferGo за английскую признавать не хочет. Попробовал от Альянса с бином 523244 - тоже говорит, что не UK.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 10:38

  Faceless написав:
Для зовсім консервативних можна купувати SPX.
Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)


Berkshire Hathaway Inc. (brk b nyse)? чи якийсь інший портфель?



  moveton написав:Давно так? С полгодика назад было, как и раньше: ID card или загран. Я бы ожидал, что и Геному ID card подойдёт, но не проверял. Может и только загран.
moveton

Влітку івкрка дражнилась “дай ще сторінку, і наступну, і наступну...”, але потім все одно відмовила в реєстрації. 😂😹


  foxluck написав:
  fox767676 написав:какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций

Если пенсионных = то есть на срок от 7 лет и больше, то акции хоть и более волатильные, но намного более прибыльные, чем облигации.

.


Можливо...

Але зараз ринок акцій видається якимось перегрітим. 😒
На всю “котлету” не тільки лиш всі ризикнуть зайти.








Чи має хтось у власності пайки iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) або iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)?
Цікавить чи справді там дивіденти якось акумулюються (замість виплачуватись) і не треба буде з ними бігати по податкових?
Бо податкові у нас страшні... -- от нарахували плату за “зайві квадратні метри” проданої роки 4 тому квартири. І навіть письмова заява податкарям неясно чи помогає, бо у Приваті і досі той “борг” видно. 🤦 Страшно навіть уявляти як така загальмована організація ставиться до насдаків й ібісів...
Чи, можливо, вистачить просто поставити реінвестування в налаштуваннях? 🤔
Зображення


До речі, про гальма.
Genome якось поламався. 😒
Не присилає смс, коли намагаюсь переслати гроші в івкр.
У когось ще є така проблема?
Чи то геномка лише на мене ображена, що того місяця пробував перестати 10к€ одним платежем за 1€, а коли не пропустила -- то двома по 5тис пройшло. І тепер вона надута, що позбавляю її “прібилєй”? 🤔
Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Bobua написав:Чи то геномка лише на мене ображена, що того місяця пробував перестати 10к€ одним платежем за 1€, а коли не пропустила -- то двома по 5тис пройшло.

На это не обижается. Можно было спросить в поддержке и там спокойно поясняют, что лимит на единичный исходящий перевод у них равен половине месячного. Поэтому так и должно работать. Или месячный поднимался до 40к? Я свой поднял, но ещё не пробовал можно ли стало 10к за раз.
