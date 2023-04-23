Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Суб 11 жов, 2025 09:36

fox767676 написав: Bobua написав: Чи, можливо, вистачить просто поставити реінвестування в налаштуваннях? 🤔 Чи, можливо, вистачить просто поставити реінвестування в налаштуваннях? 🤔



так а акщії ж не можно придбати частинами ? чи можно ?

Якщо акція 100$, а дивіденд 25$, то як він реінвестуеться ?

The_Rebel написав: А тут пропонується заплатити з кожної прокрутки/спіну грального автомату (якщо вона виграшна), не зважаючи чи ти виходиш з казино у виграші чи з пустими карманами А тут пропонується заплатити з кожної прокрутки/спіну грального автомату (якщо вона виграшна), не зважаючи чи ти виходиш з казино у виграші чи з пустими карманами

moveton написав: Интеллект же написал - 40%. Что интересного-то? Интеллект же написал - 40%. Что интересного-то?

Проакцій одним зображенням:Цікаво, чи буде така глибока й довга яма як і після березневих твіт-воєн? 🤔І ще й півсотні годин наразі до відкриття ринків. І всі поволеньки варяться у власних соках. 😁От же ж кумедний цей наш дідусь Трамп. От же ж гуморист... 😂😹А якщо ближче до ibkr -- то трохи дивує, що аж так кидаються в очі особисті “прибутки і втрати” мало чи не кожній сторінці.Причому, як я розумію, все це буде однаковим кольором і шрифтом незалежно від %.І -1% і -90% -- однакові(?), хіба що двозначні числа трошечки довші будуть.Нахіба вони так зробили?-1% і +1% відсоток -- докорінно різні.А -1 і -99 -- будуть майже як близнюки... 😂😹І що ближчі значення до 0% -- то більше колір мав би бути схожим на стандартний. А що далі -- то насиченішим зелений чи червоний.Натомість в ibkr у налаштуваннях є лише можливість змінити червоне і зелене місцями. 😲можна... відале х.з. які комісії, а ще кажуть, що потім складно якось пояснювати всі ті шматочки укр.податковій...Державу теж треба розуміти.Вона ж теж хоче, мабуть, брати участь у всьому тому спустошуванні...Але ж 40% -- то максимальний податок.Є, мабуть, і якісь проміжні...