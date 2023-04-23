Відгуки про Interactive Brokers

Цікаво, чи буде така глибока й довга яма як і після березневих твіт-воєн? 🤔
І ще й півсотні годин наразі до відкриття ринків. І всі поволеньки варяться у власних соках. 😁
От же ж кумедний цей наш дідусь Трамп. От же ж гуморист... 😂😹
А якщо ближче до ibkr -- то трохи дивує, що аж так кидаються в очі особисті “прибутки і втрати” мало чи не кожній сторінці.
Причому, як я розумію, все це буде однаковим кольором і шрифтом незалежно від %.
І -1% і -90% -- однакові(?), хіба що двозначні числа трошечки довші будуть.
Нахіба вони так зробили?
-1% і +1% відсоток -- докорінно різні.
А -1 і -99 -- будуть майже як близнюки... 😂😹
Логічніше було би давати людям багатоколірну шкалу. А ще краще -- плавну.
І що ближчі значення до 0% -- то більше колір мав би бути схожим на стандартний. А що далі -- то насиченішим зелений чи червоний.
Натомість в ibkr у налаштуваннях є лише можливість змінити червоне і зелене місцями. 😲
можна... від 0.01 шт. 😨
але х.з. які комісії, а ще кажуть, що потім складно якось пояснювати всі ті шматочки укр.податковій...
Державу теж треба розуміти.
Вона ж теж хоче, мабуть, брати участь у всьому тому спустошуванні...
Але ж 40% -- то максимальний податок.
Є, мабуть, і якісь проміжні...