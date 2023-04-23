Відгуки про Interactive Brokers

Цікаво, чи буде така глибока й довга яма як і після березневих твіт-воєн? 🤔
І ще й півсотні годин наразі до відкриття ринків. І всі поволеньки варяться у власних соках. 😁 От же ж кумедний цей наш дідусь Трамп. От же ж гуморист... 😂😹
А якщо ближче до ibkr -- то трохи дивує, що аж так кидаються в очі особисті “прибутки і втрати” мало чи не кожній сторінці. Причому, як я розумію, все це буде однаковим кольором і шрифтом незалежно від %. І -1% і -90% -- однакові(?), хіба що двозначні числа трошечки довші будуть. Нахіба вони так зробили? -1% і +1% відсоток -- докорінно різні. А -1 і -99 -- будуть майже як близнюки... 😂😹 Логічніше було би давати людям багатоколірну шкалу. А ще краще -- плавну. І що ближчі значення до 0% -- то більше колір мав би бути схожим на стандартний. А що далі -- то насиченішим зелений чи червоний.
Натомість в ibkr у налаштуваннях є лише можливість змінити червоне і зелене місцями. 😲
Bobua написав:Чи, можливо, вистачить просто поставити реінвестування в налаштуваннях? 🤔
так а акщії ж не можно придбати частинами ? чи можно ? Якщо акція 100$, а дивіденд 25$, то як він реінвестуеться ? Навіть на 10 акцій, при реінвестуванні буде залишок
можна... від 0.01 шт. 😨 але х.з. які комісії, а ще кажуть, що потім складно якось пояснювати всі ті шматочки укр.податковій...
The_Rebel написав:А тут пропонується заплатити з кожної прокрутки/спіну грального автомату (якщо вона виграшна), не зважаючи чи ти виходиш з казино у виграші чи з пустими карманами
Державу теж треба розуміти. Вона ж теж хоче, мабуть, брати участь у всьому тому спустошуванні...
moveton написав:Интеллект же написал - 40%. Что интересного-то?
Але ж 40% -- то максимальний податок. Є, мабуть, і якісь проміжні...
The_Rebel написав:Цікаво що буде з ринком в понеділок і далі. Зростало півроку, а впало на половину за одну ніч наполовину того, що відросло.
Тут главное побыстрее прокричать, что фондовому рынку ппц и завтра акции вообще ничего стоить не будут. А то, как показывает хотя бы апрель этого года, до отскока можно не успеть
Якраз у квітні/травні закупився/усереднився після дорогих покупок у лютому/березні. Але поки думаю буде ще падіння після відповіді Китаю. Як було того разу - підвищують тарифи один одному до сто-п'ятсот процентів, потім розуміють, що обидва залежать один від одного і домовляються. Тоді лише ринок почне відновлюватися
Чи знає хтось, чи потрібно сплачувати податки з повної суми продажу, якщо немає SWIFT-переказу з українського банку на рахунок в Interactive Brokers? Наприклад, якщо я заробив ці гроші за кордоном, переказав їх на IBKR з іноземного рахунку, а потім торгую, здійснюючи тисячі угод, чи кожен окремий продаж оподатковується в Україні за ставкою 23%?
Отримуєш дохід за кордоном. Сплачуєш з нього податок в Україні. Інвестуєш у IBKR. Продаєш акції. Чи буде українська податкова вимагати якісь абсурдні підтвердження витрат, типу: «Надайте SWIFT-переказ з українського банку в IBKR»? Бо в такому випадку гроші взагалі не проходили через український банк)
wildhorse89 написав:Чи знає хтось, чи потрібно сплачувати податки з повної суми продажу, якщо немає SWIFT-переказу з українського банку на рахунок в Interactive Brokers?
НКУ знает. Не нужно.
wildhorse89 написав:Наприклад, якщо я заробив ці гроші за кордоном, переказав їх на IBKR з іноземного рахунку, а потім торгую, здійснюючи тисячі угод, чи кожен окремий продаж оподатковується в Україні за ставкою 23%?
Только что же обсуждали. Продажа сама по себе налогом не облагается. Налоги платятся с дивидендов и инвестприбыли по итогам года с учётом инвестубытка с прошлого года, если он есть. Детали, как там двигались деньги, не имеют значения. Хотя отчёт с IBKR для обоснования почему в декларации вписана именно эта сумма налога, налоговая, конечно, попросит.