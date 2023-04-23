RSS
Відгуки про Interactive Brokers
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:57

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  The_Rebel написав:торгівля можлива навіть коли біржа закрита

Причём на экзамене по торговле акциями, который все сдавали для получения прав на торговлю ими на IBKR, должен был быть вопрос про Risks of After-Hours Trading и поэтому все эту фишку должны знать сразу (правда, с кем он в это время торгует там не написано. Может и не только внутри себя). У меня был во всяком случае.
moveton
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:22

  moveton написав:
  The_Rebel написав:торгівля можлива навіть коли біржа закрита

Причём на экзамене по торговле акциями, который все сдавали для получения прав на торговлю ими на IBKR, должен был быть вопрос про Risks of After-Hours Trading и поэтому все эту фишку должны знать сразу (правда, с кем он в это время торгует там не написано. Может и не только внутри себя). У меня был во всяком случае.

Може й у мене був. Але коли перший раз реєструєшся, то ще багато де не розумієш навіть суть питання. Я людина-практик, маю 2 во, але був від сили на 5-10 лекціях за весь час. Доки не пощупаю руками і не зрозумію навіщо воно треба, то навіть не пробую вчити теорію, бо це згаяний час для мене. В ІБ екзамен здав за допомогою чат-жпт)

Це вже зараз, якби реєструвався на Фрідом фінанс, то вже хоч би розумів суть питань і відповідав би сам
The_Rebel
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 17:07

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Подскажите пожалуйста, как сейчас с минимальными комиссиями пополнить Ibkr?(Revolut, Genome не подходят)
посетитель
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 05:23

  посетитель написав:Подскажите пожалуйста, как сейчас с минимальными комиссиями пополнить Ibkr?(Revolut, Genome не подходят)

Та, вроде, для Украины ничего нового. Чтобы меньше, скажем, 2% на больших суммах: Wise, как прокси, и TransferGo, если не запросят подтверждение адреса. Через TG некоторым везунчикам недавно удавалось за 0.2%, но у меня почему-то комисы там сильно побольше.
moveton
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:29

Новорічний подарунок від револют

Вітаємо, Yurii!

Через вимоги місцевого законодавства ми більше не можемо надавати послуги жителям України.

У звʼязку із цим ваш рахунок Revolut буде закрито 27th February 2026. Прочитайте наведену нижче інформацію, щоб дізнатися, що потрібно зробити до закриття рахунку. До того часу ви можете користуватися рахунком як зазвичай.

Хоча зараз ми не можемо надавати наші послуги жителям України, сподіваємося, що в майбутньому це буде можливо. Ми сповістимо вас, якщо ситуація зміниться.
Шановні колеги, а що є путнього крім Вайза і Революта для пересічних, де можна завести не тільки рахунок, а й картку? Є Пейсера, але там тільки рахунок, і переказати з України не можливо.
bulldog-zp
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:55

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  bulldog-zp написав:Шановні колеги, а що є путнього крім Вайза і Революта для пересічних, де можна завести не тільки рахунок, а й картку?

AFAIK, ничего нового. Только те же старенькие Zen и Genome.

  bulldog-zp написав:Є Пейсера, але там тільки рахунок, і переказати з України не можливо.

Да ладно? Я переводил через Wise и TransferGo пару лет назад. Чем вдруг Paysera им перестала нравиться? И давно?
moveton
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 21:44

Я мав на увазі, що в Пейсера зараз неможливо відкрити картку, тільки рахунок, а тому неможливо переказати з з українських карток.А от на революті є картка, яку можливо поповнити з ПУМБ або з БВР з мінімальною комісією, це досить зручно.
А тепер лишається тільки Пейсера просто з рахунком. І є два варіанта не досить зручних. Або р2р через EUR/Usdt, або просити знайомих за кордоном поповнити рахунок, а їм кидати грн для розрахунку за кордоном.
Де можна завести єврову карту за кордоном, крім Вайза, у мене там блок( за р2р доречі)
Або яким чином можна поповнити зараз рахунок в європейському банку з української єврокарти крім р2р.
Може я щось проспав поки користувався Револют)))
І тепер фактично у
bulldog-zp
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 23:03

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Та да, Paysera карточку не даёт открыть.Буквально сегодня пробовал.

Счёт то там есть, но пополнить его можно только Свифтом.


На сейчас то что нащупал: через Вайс разве что(способ оплаты с дебетовой карты), но там комиссия конская - более 6% получается.И не каждого банка карточку принимает для списания.
посетитель
 
