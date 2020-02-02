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Готуймося до посівної: нова
партнерська програма для...

Готуймося до посівної: нова партнерська програма для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:01

Готуймося до посівної: нова партнерська програма для...

Пропонуємо до обговорення:
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) долучився до програми «ЛегкоПосівна 2020» провідної агрохімічної компанії «Сингента».

Дивися повний текст Готуймося до посівної: нова партнерська програма для аграріїв від ПУМБ та «Сингента».
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:01

80 средств защиты растений!! от ваших средств больше нет рыбы в прудах и пчёлы умирают!!!
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