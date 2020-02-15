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Автомобілі на тротуарах: як
читачі Finance.ua пропонують...

Автомобілі на тротуарах: як читачі Finance.ua пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:42

Автомобілі на тротуарах: як читачі Finance.ua пропонують...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно ми писали про те, що за виїзд автомобіля на тротуар пропонують підняти штрафи та вилучати водійське посвідчення.

Дивися повний текст Автомобілі на тротуарах: як читачі Finance.ua пропонують карати водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:43

..спасибо за внимание и к моим комментам, но хотите поистине оригинального решения проблемы?! - получайте: водил, пойманных на "джигитовке" по тротуарам (кроме прочих законных мер наказания//воздействия) следовало бы отправлять "прогуляться" пешочком пару суток (ну сколько выдержат) - вдоль оживленных автомагистралей столицы (не по обочине!! а именно - среди потока.. в час "пик"..)
maestro71
 
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