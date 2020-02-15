Нещодавно ми писали про те, що за виїзд автомобіля на тротуар пропонують підняти штрафи та вилучати водійське посвідчення.
Дивися повний текст Автомобілі на тротуарах: як читачі Finance.ua пропонують карати водіїв.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:42
Автомобілі на тротуарах: як читачі Finance.ua пропонують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автомобілі на тротуарах: як читачі Finance.ua пропонують карати водіїв.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:43
..спасибо за внимание и к моим комментам, но хотите поистине оригинального решения проблемы?! - получайте: водил, пойманных на "джигитовке" по тротуарам (кроме прочих законных мер наказания//воздействия) следовало бы отправлять "прогуляться" пешочком пару суток (ну сколько выдержат) - вдоль оживленных автомагистралей столицы (не по обочине!! а именно - среди потока.. в час "пик"..)
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