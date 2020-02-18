Нещодавно ми писали про те, що за виїзд автомобіля на тротуар пропонують підняти штрафи та вилучати водійське посвідчення.
Дивися повний текст Автомобілі на тротуарах: як читачі Finance.ua пропонують карати водіїв.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:42
Автомобілі на тротуарах: як читачі Finance.ua пропонують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автомобілі на тротуарах: як читачі Finance.ua пропонують карати водіїв.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:43
..спасибо за внимание и к моим комментам, но хотите поистине оригинального решения проблемы?! - получайте: водил, пойманных на "джигитовке" по тротуарам (кроме прочих законных мер наказания//воздействия) следовало бы отправлять "прогуляться" пешочком пару суток (ну сколько выдержат) - вдоль оживленных автомагистралей столицы (не по обочине!! а именно - среди потока.. в час "пик"..)
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:41
Дуже тішать "рєшали" Проблем;)) головне не забувайте про себе, що усіх оленів, що переходять дороги не по правилах або, які рухаються велосмугами теж будуть на відео попадати;) спочатку про себе подумайте, водіі порушують в рази менше ніж пішоходи:) просто іх не штрафують... Тому і не видно у статистиках
Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:43
Плюсанул. Но! Наши "одаренные" не могут закрыть вопрос с дизельными маршрутками, травящими город и работающими только за нал. Элементарно, например, для водителей ввести бесплатный проезд в часы пик в метро и гортранспорте, для тех, кто оставит машину на перехватывающей парковке (поставить их на всех въездах в Киев возле метро, по символическим 10 грн за день, чисто на компенсацию себестоимости проезда ) по квитанции. И всем будет хорошо. Уже часть машин из центра уберется.
Но, это ж не наши методы украсть не на чем.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:18
Проплаченный Finance.ua вырвал из обсуждения комментарии исключительно тех пользователей, кто высказывался в обвинение водителей, и создал новую "новость". Всё понятно. Еще одно недоСМИ.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:31
eduard_k Вам на Корреспондент или Цензор, там очень "адекватные" люди
А что до тротуаров
Хотя должен заметить, что есть места где тротуар вполне коректно выполняет функции стоянки, но такие места должны быть должным образом обозначены.
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