Про це йдеться на сайті НАЗК.
Дивися повний текст НАЗК знайшло в деклараціях сотні мільйонів прихованих доходів.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:12
НАЗК знайшло в деклараціях сотні мільйонів прихованих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАЗК знайшло в деклараціях сотні мільйонів прихованих доходів.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:12
А результат где?
Соседская баба Груня в огороде чеснок нашла, колбасу сделала.
Нашли - отсосали - и на Мальдивы?
Батеньки, а как с З/П на 3 миллиарда?
Платить кто будет?
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