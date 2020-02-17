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НАЗК знайшло в деклараціях
сотні мільйонів прихованих...

НАЗК знайшло в деклараціях сотні мільйонів прихованих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:12

НАЗК знайшло в деклараціях сотні мільйонів прихованих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті НАЗК.

Дивися повний текст НАЗК знайшло в деклараціях сотні мільйонів прихованих доходів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:12

А результат где?
Соседская баба Груня в огороде чеснок нашла, колбасу сделала.
Нашли - отсосали - и на Мальдивы?
Батеньки, а как с З/П на 3 миллиарда?
Платить кто будет?
Kudrjavuy
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