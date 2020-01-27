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НБУ: Банки не повинні нараховувати
військовим проценти...

НБУ: Банки не повинні нараховувати військовим проценти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:48

НБУ: Банки не повинні нараховувати військовим проценти...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдетьс в повідомленні регулятора.

Дивися повний текст НБУ: Банки не повинні нараховувати військовим проценти за кредитами.
R2
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