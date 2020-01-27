Про це йдетьс в повідомленні регулятора.
Дивися повний текст НБУ: Банки не повинні нараховувати військовим проценти за кредитами.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:48
НБУ: Банки не повинні нараховувати військовим проценти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: Банки не повинні нараховувати військовим проценти за кредитами.
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