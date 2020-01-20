Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оголосила знижки на авіаквитки в Європу в весняний період.
Дивися повний текст МАУ розпродає квитки на рейси до Європи від 806 грн.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:59
МАУ розпродає квитки на рейси до Європи від 806 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ розпродає квитки на рейси до Європи від 806 грн.
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:00
Киев-Вильнюс по распродаже за 806 грн. (около 30 евро), а у Ryanair можно купить от 15 евро - это в 2 раза дешевле! Сколько ещё Коломойский и Ко будет нас дурить?...
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