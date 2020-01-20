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МАУ розпродає квитки на
рейси до Європи від 806 грн

МАУ розпродає квитки на рейси до Європи від 806 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:59

МАУ розпродає квитки на рейси до Європи від 806 грн

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оголосила знижки на авіаквитки в Європу в весняний період.

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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:00

Киев-Вильнюс по распродаже за 806 грн. (около 30 евро), а у Ryanair можно купить от 15 евро - это в 2 раза дешевле! Сколько ещё Коломойский и Ко будет нас дурить?...
Тракторист
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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