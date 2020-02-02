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Китай скасує мита на 696
американських товарів

Китай скасує мита на 696 американських товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:00

Китай скасує мита на 696 американських товарів

Пропонуємо до обговорення:
Пекін дав зелене світло нарощування закупівель в США скрапленого природного газу (СПГ).

Дивися повний текст Китай скасує мита на 696 американських товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:00

Вот и вирусу конец?
Halk
 
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