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Китай скасує мита на 696 американських товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:00
Пропонуємо до обговорення:
Пекін дав зелене світло нарощування закупівель в США скрапленого природного газу (СПГ).
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:00
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