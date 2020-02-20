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Київ закупить 273 сучасні автобуси у 2020 році - Кличко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:18
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко анонсував, що в 2020 році для Києва придбають 273 сучасних автобусів.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:18
Кличко - наш мер!
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