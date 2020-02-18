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Уряд збирається дати
промисловості грошей

Уряд збирається дати промисловості грошей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:43

Уряд збирається дати промисловості грошей

Пропонуємо до обговорення:
Українська промисловість, якій потрібно проводити модернізацію, може отримати 56,25 млрд гривень держпідтримки.

Дивися повний текст Уряд збирається дати промисловості грошей.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:43

Так вот как нынче воровство бюджета называется!
А мужики то и знают....
straponesa
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