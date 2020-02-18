Українська промисловість, якій потрібно проводити модернізацію, може отримати 56,25 млрд гривень держпідтримки.
Дивися повний текст Уряд збирається дати промисловості грошей.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:43
Уряд збирається дати промисловості грошей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд збирається дати промисловості грошей.
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:43
Так вот как нынче воровство бюджета называется!
А мужики то и знают....
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