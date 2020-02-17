RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
День фінансів, 20 лютого: коли
чекати депозити під 10%,...

День фінансів, 20 лютого: коли чекати депозити під 10%,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:03

День фінансів, 20 лютого: коли чекати депозити під 10%,...

Пропонуємо до обговорення:
В якому випадку ставки за депозитами істотно знизяться, і що не вистачає для початку будівництва нової гілки метро на Троєщину.

Дивися повний текст День фінансів, 20 лютого: коли чекати депозити під 10%, метро на Троєщину, $ 1000 доходу в місяць без роботи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93607
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:03

Статью даже не читал. Отвечаю. НИКОГДА
yukhouse
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 30.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину 1, 2
R2 » Чет 20 лют, 2020 12:12
18 608
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 20:08
vpchelko
Податкова нагадала, для кого сьогодні останній день...
R2 » Чет 20 лют, 2020 03:38
2 128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 14:08
Конрад Карлович
У Слузі народу розповіли, коли запрацює страхова медицина
R2 » Пон 17 лют, 2020 11:05
1 175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 21:55
sannaoksans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.