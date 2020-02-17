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День фінансів, 20 лютого: коли чекати депозити під 10%,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:03
Пропонуємо до обговорення:
В якому випадку ставки за депозитами істотно знизяться, і що не вистачає для початку будівництва нової гілки метро на Троєщину.
Дивися повний текст День фінансів, 20 лютого: коли чекати депозити під 10%, метро на Троєщину, $ 1000 доходу в місяць без роботи
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:03
Статью даже не читал. Отвечаю. НИКОГДА
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