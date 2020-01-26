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Для гнучких смартфонів Samsung продаватимуть захисне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 03:58
Пропонуємо до обговорення:
Філія південнокорейської компанія Samsung - Samsung Display Co. продаватиме скляне покриття для різних складних пристроїв.
Дивися повний текст Для гнучких смартфонів Samsung продаватимуть захисне покриття (фото)
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