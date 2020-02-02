Xiaomi патентує нову 5G SIM-карту з вбудованим...
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:30
Пропонуємо до обговорення:
З впровадженням 5G мереж, ймовірно, сильно зростуть обсяги даних при завантаженні. Виробники смартфонів все частіше відмовляються від слотів microSD, але Xiaomi запропонувала цікаве рішення.
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Xiaomi патентує нову 5G SIM-карту з вбудованим накопичувачем (фото)
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Подсмотрели таки китайцы нашу инструкцию, не прошло и 33 года
https://c.mi.com/thread-796565-1-1.html
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