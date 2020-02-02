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Xiaomi патентує нову 5G
SIM-карту з вбудованим...

Xiaomi патентує нову 5G SIM-карту з вбудованим...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:30

Xiaomi патентує нову 5G SIM-карту з вбудованим...

Пропонуємо до обговорення:
З впровадженням 5G мереж, ймовірно, сильно зростуть обсяги даних при завантаженні. Виробники смартфонів все частіше відмовляються від слотів microSD, але Xiaomi запропонувала цікаве рішення.

Дивися повний текст Xiaomi патентує нову 5G SIM-карту з вбудованим накопичувачем (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:30

Подсмотрели таки китайцы нашу инструкцию, не прошло и 33 года :mrgreen:
https://c.mi.com/thread-796565-1-1.html
EKO
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