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Пільгові кредити на створення бізнесу планують видати 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:50
Пропонуємо до обговорення:
Програма дозволить вивільнити приблизно 30 млрд гривень, які є в банках.
Дивися повний текст Пільгові кредити на створення бізнесу планують видати 50 тисячам українців — Мінекономіки
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:50
Зачем париться с бизнесом, если можно положить под проценты в банк?
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