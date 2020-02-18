RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пільгові кредити на створення
бізнесу планують видати 50...

Пільгові кредити на створення бізнесу планують видати 50...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:50

Пільгові кредити на створення бізнесу планують видати 50...

Пропонуємо до обговорення:
Програма дозволить вивільнити приблизно 30 млрд гривень, які є в банках.

Дивися повний текст Пільгові кредити на створення бізнесу планують видати 50 тисячам українців — Мінекономіки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93603
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:50

Зачем париться с бизнесом, если можно положить под проценты в банк?
p_a_l
 
Повідомлень: 2651
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -... 1, 2
R2 » Чет 20 лют, 2020 11:35
14 481
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 09:17
Мизантрóп
25 млн: скільки витратили на створення додатка «Дiя»
R2 » Вів 18 лют, 2020 16:27
7 370
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 17:27
holder
Правила видачі кредитів для бізнесу спростять
R2 » Вів 18 лют, 2020 21:12
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 21:12
pleshko78_zp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.