Французький стартап EP Tender почав розробку 60-кВт-год причепів-павербанков, які дозволять заряджати електромобіль на ходу.
Дивися повний текст Французький стартап почав розробку причепа-павербанка для електромобіля (фото).
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:57
Французький стартап почав розробку причепа-павербанка...
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Дивися повний текст Французький стартап почав розробку причепа-павербанка для електромобіля (фото).
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:57
Какой эпический костыль!
ЗЫ. Ну хоть бы сделали его в два раза длиннее, чтобы и багажник там был.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:24
Идея супер. Сделать унифицированные разъемы - на разных тачках можно будет менять прицепы и продолжать движение со свеже-заряженным аккумом
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:38
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:00
Радость автоворов.
Еще никогда украсть 10к$ не было так просто для автоворов)
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