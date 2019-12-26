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Французький стартап почав
розробку причепа-павербанка...

Французький стартап почав розробку причепа-павербанка...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:57

Французький стартап почав розробку причепа-павербанка...

Пропонуємо до обговорення:
Французький стартап EP Tender почав розробку 60-кВт-год причепів-павербанков, які дозволять заряджати електромобіль на ходу.

Дивися повний текст Французький стартап почав розробку причепа-павербанка для електромобіля (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:57

Какой эпический костыль!

ЗЫ. Ну хоть бы сделали его в два раза длиннее, чтобы и багажник там был.
N0mad
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:24

Идея супер. Сделать унифицированные разъемы - на разных тачках можно будет менять прицепы и продолжать движение со свеже-заряженным аккумом
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:38

  alexander_khirhyalan написав:Идея супер. Сделать унифицированные разъемы - на разных тачках можно будет менять прицепы и продолжать движение со свеже-заряженным аккумом

За 11 тыс (((
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:00

Радость автоворов.

Еще никогда украсть 10к$ не было так просто для автоворов)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:21

Конечно в паРаше такой прицеп и день не простоит - если не спи... то колесо открутят что бы на лом сдать)) но в нормальных странах где не знают что такое сигнализация в машину идея супер
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