Нині українці поклали на депозити 500 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Ставки за депозитами в українських банках можуть знизитися до 10% - ЗМІ.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:48
Ставки за депозитами в українських банках можуть...
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Дивися повний текст Ставки за депозитами в українських банках можуть знизитися до 10% - ЗМІ.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:48
.Одну квартиру я уже прикупил.Оставшиеся депозиты тоже заберу и вложу в недвигу.10% минус налог.Хер вам,а не депозит
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