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Ставки за депозитами в
українських банках можуть...

Ставки за депозитами в українських банках можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:48

Ставки за депозитами в українських банках можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Нині українці поклали на депозити 500 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Ставки за депозитами в українських банках можуть знизитися до 10% - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:48

.Одну квартиру я уже прикупил.Оставшиеся депозиты тоже заберу и вложу в недвигу.10% минус налог.Хер вам,а не депозит
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:07

  R2 написав:Шок от уменьшения годовых по депозитам прогнозируют в Нацбанке. И уже готовятся к демонстрациям под стенами здания недовольных вкладчиков.


Иначе, как де*** это не назовешь...
Конрад Карлович
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