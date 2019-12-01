Кредит под ЛЮБОЙ залог! Под залог оборудования, авто, техник

Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:53

Рассмотрим любой залог, который имеет рыночную стоимость.

Принимаем в залог то, что не принимают ломбарды!



Предложите нам свой вариант залога - мы с удовольствием оценим его и предложим денежное наполнение на любой срок.

Теперь, получить кредит можно не только заложив в ломбард бытовую технику или под залог электроники, а и получить деньги под залог партии кирпичей, оборудования, мебели, дисков и шин, под запчасти, под любую технику, под залог гаража, склада, под залог подземного паркинга, плит OSB и много других залогов!- Кредит на пополнение оборотных средств под залог Вашего товара (хранение залога на складе кредитора)! Отказали или мало предложили ломбарды? - Звоните, рассмотрим и предложим больше!Не получается взять кредит без залога? - Предлагайте ВСЁ что имеет рыночную стоимость, и Вы действительно, гарантировано получите деньги!Для нас не имеет значения официальное трудоустройство (без справки о доходах), можете сдать в залог любой предмет, вещь, и испорченная кредитная история не будет преградой.- Онлайн оценка залогов- бытовая техника (любая техника)- бензо/электро пилы, газонокосилки- снегоуборочные машины- сдать в залог можно шубы- под залог автотоваров- под залог Apple техники (залог iphone, Mac, айфон, ipad)- кредит под залог оборудования (любого)- под залог телефонов, планшетов, ноутбуков и др...- автомобильные диски, комплекты шин (не менее 5 mm)- автозапчасти (новые);- электроника (любая!)- лодки, моторы, генераторы- лыжи, сноуборды, палатки, велосипеды- мопеды, скутера, гироборды- часы наручные- предметы интерьера (офисная мебель, диваны, кресла, столы)- кредит под залог криптовалют- кредит под залог техники_*- автоломбард (заложить автомобиль)- детские товары, коляски...- деньги под залог группы товаров- холодильное оборудование- сантехника, строительный инструмент- кредит под стройматериалы (под залог кирпича и других стройматериалов)- шины, диски б/у, новые- под залог спорттоваров- меховые изделия, шубы норковые (по согласованию)***- под залог спецтехники- автомобили, под залог авто на еврономерах, рассмотрим любые автомобили- недвижимость (под залог паркоместа, под гараж, землю, под залог складского помещения, заброшенные здания - Киев и обл. до 30 км )...и многое другое!!! У нас, вы можете заложить всё, от бытового до промышленного, от одной единицы до группы товаров!Часто спрашивают, можно ли нам заложить шуруповёрт, кофеварку, мебель, оборудование, “евробляху”, легкосплавные диски, стройматериал, автозапчасти, под залог земельного участка, кредит под залог техники, заложить шубу норковую? - Можно всё- Звоните, пишите - оценим ваш залог и быстро выдадим деньги.***- Сдать в ломбард такие залоги как оборудование или плиты ОСБ, не представляется возможным - у нас можно получить кредит под залог любого предмета, или имущества, например под залог земли, гаража, паркоместа, склада, квартиры, авто на иностранной регистрации и другого залога, имеющего стоимость и спрос на рынке Украины.Условия:Сроки кредитования зависят от залога и запрашиваемой суммы. Возможны как длительные до 1 года с правом продления так и короткие сроки от 7 дней хранения.Частный инвестор Деньги под любой залог ®(franchiserPawnbroker)Юридическое оформление сделки. Ответственное хранение Вашего залога.Быстро, честно, и гарантия выдачи!*отправляйте фото или описание залога на Viber, оценим онлайн.(096) 919-38-00