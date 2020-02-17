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В Україні презентували
новенький Bentley (фото)

В Україні презентували новенький Bentley (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:29

В Україні презентували новенький Bentley (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні у столичному центрі Bentley відбулася презентація спортивного седана Bentley Flying Spur.

Дивися повний текст В Україні презентували новенький Bentley (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:29

..да не успели чуток "под елочку".. на 8е Марта что ль теперь кому достанется "за труды"??...
maestro71
 
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