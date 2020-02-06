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Коворкінги: інвестуємо у клімат для продуктивної роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:54
Пропонуємо до обговорення:
Коворкінги стають дедалі популярнішими, у тому числі в Україні.
Дивися повний текст Коворкінги: інвестуємо у клімат для продуктивної роботи
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R2
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:54
до речі актуальна тема, бо в деяких коворкінгах реально духота!
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