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Коворкінги: інвестуємо у
клімат для продуктивної роботи

Коворкінги: інвестуємо у клімат для продуктивної роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:54

Коворкінги: інвестуємо у клімат для продуктивної роботи

Пропонуємо до обговорення:
Коворкінги стають дедалі популярнішими, у тому числі в Україні.

Дивися повний текст Коворкінги: інвестуємо у клімат для продуктивної роботи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:54

до речі актуальна тема, бо в деяких коворкінгах реально духота!
countryhouseua
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