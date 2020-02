83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума

Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:56

Puente написав: lestat написав: 70% пенсионеров женщины, которые всю свою жизнь голосвали за нынешний популизм 30 лет и против своих интересов 70% пенсионеров женщины, которые всю свою жизнь голосвали за нынешний популизм 30 лет и против своих интересов



Ага - треба було Симоненка вибрати в свій час ... Ну що за ...

До чого тут вибір ? Що за дитячі ілюзії ? Інша справа - боротися за права трудящих - але ж це не у нас ... Ага - треба було Симоненка вибрати в свій час ... Ну що за ...До чого тут вибір ? Що за дитячі ілюзії ? Інша справа - боротися за права трудящих - але ж це не у нас ...

ккие у тебя ассоциации... может еще сталина откопаешь? ккие у тебя ассоциации... может еще сталина откопаешь?

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.