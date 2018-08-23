83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума

Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:21

с 01.07.2020 по 30.11.2020 2118 грн

Вот вам и официальная статистика. 83% до 2118 грн пенсия.

Мало того, они еще и вторую повесят.



Я не фанат там всяких библий, но когда то успел почитать.

Ветхий Завет. Второзаконие. Глава 20.

Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе; если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча; только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой; так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.



А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим.



И этим все сказано. На уничтожение.