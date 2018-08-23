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83% украинцев получают пенсию
ниже прожиточного минимума

83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:09

83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума

Пропонуємо до обговорення:
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Дивися повний текст 83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:10

Пенсионеров разделили на богатых, и бедных. Кто меньше работал ( менты,военные, прокуроры, судьи ...) - богатый.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:21

с 01.07.2020 по 30.11.2020 2118 грн
Вот вам и официальная статистика. 83% до 2118 грн пенсия.
Мало того, они еще и вторую повесят.

Я не фанат там всяких библий, но когда то успел почитать.
Ветхий Завет. Второзаконие. Глава 20.
Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе; если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча; только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой; так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.

А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим.

И этим все сказано. На уничтожение.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:16

70% пенсионеров женщины, которые всю свою жизнь голосвали за нынешний популизм 30 лет и против своих интересов
lestat
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:22

  lestat написав:70% пенсионеров женщины, которые всю свою жизнь голосвали за нынешний популизм 30 лет и против своих интересов


Ага - треба було Симоненка вибрати в свій час ... Ну що за ...
До чого тут вибір ? Що за дитячі ілюзії ? Інша справа - боротися за права трудящих - але ж це не у нас ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:34

що за рівень журналістської обмеженості.
та друга пенсія прописана ще з 1.1.2004. і не впроваджена до сих пір.
а накопичувати треба все життя до виходу на пенсію.
і наша влада в особі чергових яценюків, люль, пєць, гончаренків, бджолярів, кравчучок за ці десятиріччя перетворить ваші накопичення в паперовий хлам.
кулявлоб за рік здешевив наші пенсії майже втричі.
до речі, згідно поправок гросі в березні 2020 зелені зобовязані провести індексацію трудових пенсій на індекс інфляціі(який вони вже скрутили до мінімуму) і індекс зростання ЗП.
ждьом-с, любителі лайків.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:28

«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой, которая требует решения», — говорит замминистра соцполитики Наталья Ненюченко.

Это конечно полное вранье. Такая проблема была всегда - уже десятки лет, и никогда не являлась ключевой. Потому что подавляющее большинство пенсионеров содержится (как минимум помогают) их детьми и родственниками. Одинокие конечно есть - но они не в счет, так, расходный материал...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:56

  Puente написав:
  lestat написав:70% пенсионеров женщины, которые всю свою жизнь голосвали за нынешний популизм 30 лет и против своих интересов


Ага - треба було Симоненка вибрати в свій час ... Ну що за ...
До чого тут вибір ? Що за дитячі ілюзії ? Інша справа - боротися за права трудящих - але ж це не у нас ...

ккие у тебя ассоциации... может еще сталина откопаешь?
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:30

Дети не выбираете себе рабочих профессий в самой коррумпованой стране в мире!!! Учитесь на прокуроров судьей и чинуш будете ездить на лексусе кушать в ресторанах и тр фотомодель а иначе на пенсии даже гроб скбе не купите!!!
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:22

- Шо опять?
А як же бідність подолано?
Гончарук сегодня на весь мир кричал, что Развиваемся круче Европы!
Гончарук отчитался, что экономика Украины растет «быстрее, чем в Европе»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская экономика растет "быстрее, чем в Европе".
https://bykvu.com/ru/bukvy/goncharuk-ot ... -v-evrope/
Пятница, 21 февраля 2020, 17:26

Такое заявление он сделал во время отчета Правительства в Верховной Раде, сообщает корреспондент .

“Экономика продолжает расти – быстрее, чем в Европе”, – отметил Гончарук.

- Правда не спросили, а есть ли у них вообще Украинское гражданство?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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