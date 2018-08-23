Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Дивися повний текст 83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:09
83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:10
Пенсионеров разделили на богатых, и бедных. Кто меньше работал ( менты,военные, прокуроры, судьи ...) - богатый.
Гончарука - у відставку!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:21
с 01.07.2020 по 30.11.2020 2118 грн
Вот вам и официальная статистика. 83% до 2118 грн пенсия.
Мало того, они еще и вторую повесят.
Я не фанат там всяких библий, но когда то успел почитать.
Ветхий Завет. Второзаконие. Глава 20.
Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе; если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча; только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой; так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.
А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим.
И этим все сказано. На уничтожение.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:16
70% пенсионеров женщины, которые всю свою жизнь голосвали за нынешний популизм 30 лет и против своих интересов
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:22
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:34
що за рівень журналістської обмеженості.
та друга пенсія прописана ще з 1.1.2004. і не впроваджена до сих пір.
а накопичувати треба все життя до виходу на пенсію.
і наша влада в особі чергових яценюків, люль, пєць, гончаренків, бджолярів, кравчучок за ці десятиріччя перетворить ваші накопичення в паперовий хлам.
кулявлоб за рік здешевив наші пенсії майже втричі.
до речі, згідно поправок гросі в березні 2020 зелені зобовязані провести індексацію трудових пенсій на індекс інфляціі(який вони вже скрутили до мінімуму) і індекс зростання ЗП.
ждьом-с, любителі лайків.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:28
Это конечно полное вранье. Такая проблема была всегда - уже десятки лет, и никогда не являлась ключевой. Потому что подавляющее большинство пенсионеров содержится (как минимум помогают) их детьми и родственниками. Одинокие конечно есть - но они не в счет, так, расходный материал...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:56
ккие у тебя ассоциации... может еще сталина откопаешь?
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:30
Дети не выбираете себе рабочих профессий в самой коррумпованой стране в мире!!! Учитесь на прокуроров судьей и чинуш будете ездить на лексусе кушать в ресторанах и тр фотомодель а иначе на пенсии даже гроб скбе не купите!!!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:22
- Шо опять?
А як же бідність подолано?
Гончарук сегодня на весь мир кричал, что Развиваемся круче Европы!
- Правда не спросили, а есть ли у них вообще Украинское гражданство?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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