Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Дивися повний текст Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно знизився (опитування).
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:15
Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно знизився (опитування).
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:15
Как можно поддерживать Гончарука, если он только врет, и не контролирует ситуацию?
Даже теплосети, и газовщики его послали.
Гончарука - у відставку!
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