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Рівень довіри українців до
уряду і прем'єра істотно...

Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:15

Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Дивися повний текст Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно знизився (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:15

Как можно поддерживать Гончарука, если он только врет, и не контролирует ситуацию?
Даже теплосети, и газовщики его послали.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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