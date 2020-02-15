Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Дивися повний текст Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно знизився (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:15
Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно знизився (опитування).
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:15
Как можно поддерживать Гончарука, если он только врет, и не контролирует ситуацию?
Даже теплосети, и газовщики его послали.
Гончарука - у відставку!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:41
Как можно верить что премьер-министр может приказать что-то частным компаниям? Он даже государственным приказать не может.
Mind the gap.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:07
а яка може бути довіра до міністрів, які після після 6-ти місяців незрозумілого падіння економіки призначають собі премії по півмільйона гривень
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:18
уже самое дно, но рахиты продолжают копать... последние действия о том что на мнение людей им плевать... чего это зеленский не забрал себе на дачу рейс из вухана?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:46
Есть еще на форуме 6% верующих. А ведь еще каких-то 100 дней, и тех, днем с огнем, не найдешь ...
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