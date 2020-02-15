Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Дивися повний текст Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно знизився (опитування).
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:15
Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно знизився (опитування).
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:15
Как можно поддерживать Гончарука, если он только врет, и не контролирует ситуацию?
Даже теплосети, и газовщики его послали.
Гончарука - у відставку!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:41
Как можно верить что премьер-министр может приказать что-то частным компаниям? Он даже государственным приказать не может.
Mind the gap.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:07
а яка може бути довіра до міністрів, які після після 6-ти місяців незрозумілого падіння економіки призначають собі премії по півмільйона гривень
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:18
уже самое дно, но рахиты продолжают копать... последние действия о том что на мнение людей им плевать... чего это зеленский не забрал себе на дачу рейс из вухана?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:46
Есть еще на форуме 6% верующих. А ведь еще каких-то 100 дней, и тех, днем с огнем, не найдешь ...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:15
Послали и правильно сделали.
Как можно относиться к "свидетелям прихода Сороса"? С условием, что на них уходят последние средства из Бюджета?
Лучше сразу было назначать группу Сандея Аделаджи.
Для лохотрона всех и вся на уровне Государства.
Вместо того, что бы РАБОТАТЬ - платят деньги из бюджета за "проект" что нужно делать.
И водят хоровод на камеру, не воспринимая реальность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:18
Re: Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно...
Понизив цены на коммуналку кабмин Гончарука берется за новое дело - дешевые кредиты для всех. Уже осенью.
Mind the gap.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:25
vitaliy_berdinskikh
После сегодняшнего отчёта перед ВР.
Завтра они должны подметать улицы - нет?
Послезавтра ставить вопрос о импичменте - всей Верховной Раде.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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