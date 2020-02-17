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Які автомобілі в Україні
коштують значно дешевше, ніж у...

Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:59

Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
Серед автомобілістів побутує поширена думка, що в українських автомобілів значно вища вартість ніж у їхніх європейських аналогів.

Дивися повний текст Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у Європі (список).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:59

Рядом бы привести ещё один список-минимальной и средней зарплат. И потом посчитать пропорции.
LuckyG
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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