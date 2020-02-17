Серед автомобілістів побутує поширена думка, що в українських автомобілів значно вища вартість ніж у їхніх європейських аналогів.
Дивися повний текст Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у Європі (список).
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:59
Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у Європі (список).
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:59
Рядом бы привести ещё один список-минимальной и средней зарплат. И потом посчитать пропорции.
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