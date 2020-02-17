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Які автомобілі в Україні
коштують значно дешевше, ніж у...

Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:59

Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
Серед автомобілістів побутує поширена думка, що в українських автомобілів значно вища вартість ніж у їхніх європейських аналогів.

Дивися повний текст Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у Європі (список).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:59

Рядом бы привести ещё один список-минимальной и средней зарплат. И потом посчитать пропорции.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:23

А де ж комплектація автомобілів?
Для прикладу в Спортеджі для України в мінімальній комплектації відсутня навіть декоративна накладка на двигун, а в Європі вона "маст". І далі можна продовжувати про безліч невідповідностей.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:30

  jeugen написав:А де ж комплектація автомобілів?
Для прикладу в Спортеджі для України в мінімальній комплектації відсутня навіть декоративна накладка на двигун, а в Європі вона "маст". І далі можна продовжувати про безліч невідповідностей.

По комплектации нужно сравнивать следующий из украинского списка. Цена такая же, как в польских салонах.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:21

  Gastarbaiter написав:
  jeugen написав:А де ж комплектація автомобілів?
Для прикладу в Спортеджі для України в мінімальній комплектації відсутня навіть декоративна накладка на двигун, а в Європі вона "маст". І далі можна продовжувати про безліч невідповідностей.

По комплектации нужно сравнивать следующий из украинского списка. Цена такая же, как в польских салонах.

Та навіть не наступний, недавно зустрічав порівняння комплектацій, здається Фабії, між Українським ринком та Німецьким. Так от наш Стайл укомплектований по середині між Base та Ambition німецького ринку.
jeugen
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