Серед автомобілістів побутує поширена думка, що в українських автомобілів значно вища вартість ніж у їхніх європейських аналогів.
Дивися повний текст Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у Європі (список).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:59
Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у Європі (список).
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:59
Рядом бы привести ещё один список-минимальной и средней зарплат. И потом посчитать пропорции.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:23
А де ж комплектація автомобілів?
Для прикладу в Спортеджі для України в мінімальній комплектації відсутня навіть декоративна накладка на двигун, а в Європі вона "маст". І далі можна продовжувати про безліч невідповідностей.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:30
По комплектации нужно сравнивать следующий из украинского списка. Цена такая же, как в польских салонах.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:21
Та навіть не наступний, недавно зустрічав порівняння комплектацій, здається Фабії, між Українським ринком та Німецьким. Так от наш Стайл укомплектований по середині між Base та Ambition німецького ринку.
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Scotch, vitaliy_berdinskikh і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|