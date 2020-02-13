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Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 лют, 2020 21:53
Підберіть зрівняння в межах пари тисяч доларів, бо з.п. у більшості українців 300-400€
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t1mm0ha999
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Додано: Нед 23 лют, 2020 22:19
Одні зроблені для Євросоюзу, а інші для нас, це як продукти харчування, спробуйте ті що для них і ті що для нас, все ніби однакове за винятком якості.
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828_kos
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Додано: Пон 24 лют, 2020 10:03
відколи С клас та трійка БМВ стали преміум авто? :)))
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leonardopamm
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Додано: Пон 24 лют, 2020 10:15
t1mm0ha999 написав:
Підберіть зрівняння в межах пари тисяч доларів, бо з.п. у більшості українців 300-400€
Какие вы знаете новые автомобили с ценой 2000 дол.?
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Додано: Вів 25 лют, 2020 09:28
leonardopamm написав:
відколи С клас та трійка БМВ стали преміум авто?
))
Відтоді, як середня з/п в Києві стала нижча за 1000долл, а БМВ почали відносити до преміального сегменту на рівні з Мерседес і Лєхус.
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jeugen
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