Про це повідомляє в телеграм-каналі співзасновник проекту Monobank Олег Гороховський.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:06
Monobank знижує ставки за депозитами у гривні
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Дивися повний текст Monobank знижує ставки за депозитами у гривні.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:08
Ээээээ, так что, будем отказываться? Был нормальный сервис, я считаю - на втором месте после Привата, а может и на первом, а теперь?
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