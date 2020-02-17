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Monobank знижує ставки
за депозитами у гривні

Monobank знижує ставки за депозитами у гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:06

Monobank знижує ставки за депозитами у гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє в телеграм-каналі співзасновник проекту Monobank Олег Гороховський.

Дивися повний текст Monobank знижує ставки за депозитами у гривні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:08

Ээээээ, так что, будем отказываться? Был нормальный сервис, я считаю - на втором месте после Привата, а может и на первом, а теперь?
alexus7469
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:07

и у валюте.
super_mohito
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:15

Даешь ,вклады -депозиты под 3% ,как было при СССР !!!

И кредиты на покупку домов /квартир --под 2 % годовых !,как было в 1986г.

В Чехии ---в 2018-2020г. депозиты под 1% .
В Европе НДС -5% ,а у нас еще 20%.
yugkoch1957
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:55

Даже под 13.5 на пол года это больше чем в других банках.
oleg_briareos17
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