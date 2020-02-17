Про це повідомляє в телеграм-каналі співзасновник проекту Monobank Олег Гороховський.
Дивися повний текст Monobank знижує ставки за депозитами у гривні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:06
Monobank знижує ставки за депозитами у гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Monobank знижує ставки за депозитами у гривні.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:08
Ээээээ, так что, будем отказываться? Был нормальный сервис, я считаю - на втором месте после Привата, а может и на первом, а теперь?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:15
Даешь ,вклады -депозиты под 3% ,как было при СССР !!!
И кредиты на покупку домов /квартир --под 2 % годовых !,как было в 1986г.
В Чехии ---в 2018-2020г. депозиты под 1% .
В Европе НДС -5% ,а у нас еще 20%.
Додано: Суб 22 лют, 2020 16:25
Re: Monobank знижує ставки за депозитами у гривні
Монобанку надо предлагать лояльность для своих клиентов.
Вот сделали бы для всех, у кого депозитов на 100 000 грн и больше, бонус к ставке + 1-2% и тогда те же 14% годовых грязными превратились бы в 15-16 грязными, что весьма неплохо. А поскольку это акция для всех, это не индивидуальные условия. Значит гарантия ФГВ действует.
|