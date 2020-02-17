З початку медичної реформи в Україні лікарів не скорочуватимуть.
Дивися повний текст У Раді розповіли про ймовірність скорочення лікарів з початком медреформи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:11
У Раді розповіли про ймовірність скорочення лікарів з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді розповіли про ймовірність скорочення лікарів з початком медреформи.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:11
Уничтожить медицину и образование-главная задача этого правительства.Статья явно заказная,ибо в Чернигове тубик и дурка на стадии закрытия....
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:21
Re: У Раді розповіли про ймовірність скорочення лікарів з...
Пусть сокращают, у нас и так куча бестолочей больных "лечат".
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:51
..о каком "сокращении" вообще идет речь?? их НЕ ХВАТАЕТ катастрофически!!. рассказы о "бедных" лекарях - это байки для дремучих односельцев папуасов из Новых Санжар (гореть им в аду за вчерашний ПОЗОР!!!).. бедный врач - это ЛЕНИВЫЙ и БЕЗДАРНЫЙ врач, купивший диплом "за шмат сала" да тетки-санитарки необразованные, не умеющие ничего, кроме как воровать у пациентов да тянуть по 20-30грн за ЛЮБУЮ надобность, предписанную им же ДОЛЖНОСТНОЙ инструркцией!!
|