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Прем'єр пояснив уповільнення
зростання української економіки

Прем'єр пояснив уповільнення зростання української економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:00

Прем'єр пояснив уповільнення зростання української економіки

Пропонуємо до обговорення:
У четвертому кварталі темпи знизилися, правда, це викликано абсолютно об'єктивними факторами.

Дивися повний текст Прем'єр пояснив уповільнення зростання української економіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:01

Где б та экономика росла, когда задушили доллар к 23 а все закупились сырьем по 27 , промышленность стала ждут лучших времен , вернется к курсу 27 начнет работать экономика
Сегодня МВФ приехала Иностранные банки будут жаловаться на НБУ на занижение курса и качели и невозможности работать на финансовом рынке
macho070707
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:06

Re: Прем'єр пояснив уповільнення зростання української еконо

у нас нету тумана в голове как у преЗЕдента нам объяснять не надо
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:10

Мы поняли, что тебе, Алексей, не повезло, ты притягиваешь плохие объективные факторы, значит не фартовый, давай, до свидания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:15

Он даже оправдываться о своей даже не умеет без проплаченного пиар агенства. Он лузер.
motronic
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