У четвертому кварталі темпи знизилися, правда, це викликано абсолютно об'єктивними факторами.
Дивися повний текст Прем'єр пояснив уповільнення зростання української економіки.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:00
Прем'єр пояснив уповільнення зростання української економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр пояснив уповільнення зростання української економіки.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:01
Где б та экономика росла, когда задушили доллар к 23 а все закупились сырьем по 27 , промышленность стала ждут лучших времен , вернется к курсу 27 начнет работать экономика
Сегодня МВФ приехала Иностранные банки будут жаловаться на НБУ на занижение курса и качели и невозможности работать на финансовом рынке
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:06
Re: Прем'єр пояснив уповільнення зростання української еконо
у нас нету тумана в голове как у преЗЕдента нам объяснять не надо
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:10
Мы поняли, что тебе, Алексей, не повезло, ты притягиваешь плохие объективные факторы, значит не фартовый, давай, до свидания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:15
Он даже оправдываться о своей даже не умеет без проплаченного пиар агенства. Он лузер.
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