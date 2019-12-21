У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт.
Дивися повний текст Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:14
Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:14
украинец = мать украинка и отец украинец по национальности (днк), а не месту рождения...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:54
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:10
я не пригадую такого популізму навіть за часів яника. і це при таких перспективах в економіці...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:20
За деньги налогоплательщиков, можно и депозиты открывать и мосты за 1 миллиард ремонтировать. Такой гнилой власти в Украине еще не было.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:41
Зараз переглядають цей форум: gorobezus, MSN [Bot], vitaliy_berdinskikh і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|